Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da son kullanma tarihi geçmiş 860 koli ayran imha edildi

        Van'da son kullanma tarihi geçmiş 860 koli ayran imha edildi

        Van'ın Edremit ilçesinde, son kullanma tarihinin geçtiği ve bozulduğu belirlenen 860 koli ayran imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Van'da son kullanma tarihi geçmiş 860 koli ayran imha edildi

        Van'ın Edremit ilçesinde, son kullanma tarihinin geçtiği ve bozulduğu belirlenen 860 koli ayran imha edildi.

        Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü Toptancılar Sitesi'ndeki bir işletmede denetim yaptı.

        Denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 860 koli ayran tespit edildi.

        Tüketici sağlığını korumak ve ürünlerin piyasaya sunulmasını önlemek amacıyla el konulan ayranlar, atık merkezinde imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı karşılıklı tır geçişlerine açıldı
        Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı karşılıklı tır geçişlerine açıldı
        Van'da otomobil takla attı: 2 yaralı
        Van'da otomobil takla attı: 2 yaralı
        Fransa'da riskli denilen tümör Van'da ameliyatla çıkarıldı Fransa'dan Van'a...
        Fransa'da riskli denilen tümör Van'da ameliyatla çıkarıldı Fransa'dan Van'a...
        Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Karşılıklı tır geçişleri bölgemize cansuyu ol...
        Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Karşılıklı tır geçişleri bölgemize cansuyu ol...
        Başkan Takva müjdeyi verdi: Kapıköy karşılıklı tır geçişlerine açıldı
        Başkan Takva müjdeyi verdi: Kapıköy karşılıklı tır geçişlerine açıldı
        Van'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Van'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı