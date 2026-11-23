Van’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde hareketlilik yaşanırken, esnaf hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşlara siparişlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.

Öğretmenler Günü öncesinde Van’daki çiçekçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Öğretmenlerine sevgilerini ve minnetlerini çiçeklerle ifade etmek isteyen vatandaşlar, çiçekçilere yönelirken işletmeler de özel gün için hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık bir haftadır hazırlık yaptıklarını belirten çiçekçi Kadir Can, farklı zevklere ve bütçelere hitap eden çok sayıda çiçek çeşidini müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyledi.

REKLAM

"Hazırlıklarımızı bir haftadır sürdürüyoruz"

Öğretmenler Günü'nde en çok buket ve canlı saksı çiçeklerinin tercih edildiğini ifade eden Can, özellikle son gün yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çekerek vatandaşların siparişlerini önceden oluşturmalarını tavsiye etti. İşletmelerinde hareketliliğin başladığını dile getiren Can, "Bugün Öğretmenler Günü için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm Van halkına, müşterilerimize, akrabalarımıza, eşimize ve dostumuza hizmet vermeye hazırız. İşletmemizde hareketlilik başladı. Hazırlıklarımızı yaklaşık bir haftadır sürdürüyoruz. Kalıplaşmış bir sloganımız var; 'Çiçek her zaman iyi bir fikirdir.' Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek çeşitlerimiz oldukça fazla. En çok buketler ve canlı saksı çiçekleri tercih ediliyor. Yarın yaşanabilecek yoğunluğa kalmamak için vatandaşlarımıza siparişlerini bugünden oluşturmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

REKLAM

"Saksı çiçekleri daha uzun ömürlü"

Çiçek seçiminde kalıcılığın da önemli bir unsur olduğunu belirten Can, buketlerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin israf edilmediğini ve uygun şartlarda muhafaza edildiğini söyledi. Can, canlı saksı çiçeklerinin ise daha uzun süre kullanılabilmesi, dayanıklılığı ve kalıcılığı açısından farklı bir alternatif sunduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 11 yıldır çiçekçilik sektöründe olduğunu ifade eden Can, işletmelerinin yeni olması nedeniyle fiyatları uygun tutmaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Öğretmenler Günü'ne özel indirimler de uyguladıklarını söyleyen Can, vatandaşları çiçek çeşitlerini değerlendirmeye davet etti.