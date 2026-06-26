Van'da özel gereksinimli üç kardeşe asfalt yol ve akülü sandalye karne hediyesi

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan özel gereksinimli üç kardeşin karne sevinci, evlerinin bulunduğu 500 metrelik yolun asfaltla yenilenmesi ve yeni akülü tekerlekli sandalyelerin hediye edilmesiyle taçlandı.



Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Enes, Ezgi ve Ezel Çelikdede kardeşler, evlerinin bulunduğu sokağın yolunun bozuk olması nedeniyle yanlarında refakatçi olmadan evden çıkamayınca Kaymakamlıktan yardım talebinde bulundu.



Ailenin talebine kayıtsız kalmayan Kaymakam Murat Karaloğlu, Karakoyunlu Anadolu Lisesi öğrencisi olan 3 kardeşin başkasından destek almadan evden çıkabilme hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.



Durumun iletildiği Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın da destek vermesiyle Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 500 metrelik yolu asfaltladı.



Asfalt çalışmasının ardından aileyi ziyaret eden Kaymakam Karaloğlu, çocuklara yeni akülü tekerlekli sandalyeler hediye etti.



Karne gününde hem yeni araçlarına hem de özgürce dolaşabilecekleri asfalt yola kavuşan üç kardeş büyük bir mutluluk yaşadı.



- "Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için her şeye değerdi"



Karaloğlu, AA muhabirine, daha önce evlerinde ziyaret ettiği çocukların en büyük isteğinin yollarının yapılması olduğunu söyledi.



Çocukların tekerlekli sandalyeleriyle yola çıkamadığını, rahat dolaşamadığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:



"Karne gününü onlar için unutulmaz kılmak istedik. 500 metrelik yolu sıcak asfaltla kapladık. Aynı zamanda eskiyen akülü sandalyelerinin yerine yenilerini teslim ettik. Bugün onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için her şeye değerdi. Çocuklarımızın akranlarıyla daha rahat vakit geçirecek olmaları bizi de çok mutlu etti. Yol ile ilgili durumu Sayın Valimize arz ettik. O da sağ olsun kayıtsız kalmadı ve verdiği talimatlar doğrultusunda Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolumuzu asfaltladı."



- "Yıllardır kurdukları hayal gerçek oldu"



Çocukların annesi Elif Çelikdede ise çocuklarının yıllardır dışarı çıkmakta büyük zorluk yaşadığını dile getirdi.



Yolun asfaltlanmasıyla duygulu anlar yaşayan Çelikdede, şöyle konuştu:



"Yolumuz taşlı ve çukurluydu. Çocuklarım bayramlarda, yaz tatillerinde bile dışarı çıkamıyordu. Akülü sandalyeleri de bu yolda kullanılamaz hale gelmişti. Sayın Kaymakamımızdan ricada bulunduk. Çocuklarıma hem yolu yaptırdı hem de yeni akülü sandalyeler hediye etti. Çocuklarımın yıllardır kurduğu hayal gerçek oldu. Bir anne olarak bundan daha büyük bir mutluluk yaşayamazdım. Herkesten Allah razı olsun."



Çocuklardan Enes Çelikdede de artık tek başına dışarı çıkabilecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Evden çıkarken hep yanımızda birinin olması gerekiyordu. Şimdi hem yollarımız yapıldı hem de yeni akülü sandalyelerimiz oldu. Hayatımın en güzel karne hediyesini aldım. Artık tek başıma bakkala gidebileceğim. Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

