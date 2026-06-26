Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da özel gereksinimli üç kardeşe asfalt yol ve akülü sandalye karne hediyesi

        Van'da özel gereksinimli üç kardeşe asfalt yol ve akülü sandalye karne hediyesi

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan özel gereksinimli üç kardeşin karne sevinci, evlerinin bulunduğu 500 metrelik yolun asfaltla yenilenmesi ve yeni akülü tekerlekli sandalyelerin hediye edilmesiyle taçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Van'da özel gereksinimli üç kardeşe asfalt yol ve akülü sandalye karne hediyesi

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan özel gereksinimli üç kardeşin karne sevinci, evlerinin bulunduğu 500 metrelik yolun asfaltla yenilenmesi ve yeni akülü tekerlekli sandalyelerin hediye edilmesiyle taçlandı.

        Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Enes, Ezgi ve Ezel Çelikdede kardeşler, evlerinin bulunduğu sokağın yolunun bozuk olması nedeniyle yanlarında refakatçi olmadan evden çıkamayınca Kaymakamlıktan yardım talebinde bulundu.

        Ailenin talebine kayıtsız kalmayan Kaymakam Murat Karaloğlu, Karakoyunlu Anadolu Lisesi öğrencisi olan 3 kardeşin başkasından destek almadan evden çıkabilme hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

        Durumun iletildiği Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın da destek vermesiyle Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 500 metrelik yolu asfaltladı.

        Asfalt çalışmasının ardından aileyi ziyaret eden Kaymakam Karaloğlu, çocuklara yeni akülü tekerlekli sandalyeler hediye etti.

        Karne gününde hem yeni araçlarına hem de özgürce dolaşabilecekleri asfalt yola kavuşan üç kardeş büyük bir mutluluk yaşadı.

        - "Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için her şeye değerdi"

        Karaloğlu, AA muhabirine, daha önce evlerinde ziyaret ettiği çocukların en büyük isteğinin yollarının yapılması olduğunu söyledi.

        Çocukların tekerlekli sandalyeleriyle yola çıkamadığını, rahat dolaşamadığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Karne gününü onlar için unutulmaz kılmak istedik. 500 metrelik yolu sıcak asfaltla kapladık. Aynı zamanda eskiyen akülü sandalyelerinin yerine yenilerini teslim ettik. Bugün onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için her şeye değerdi. Çocuklarımızın akranlarıyla daha rahat vakit geçirecek olmaları bizi de çok mutlu etti. Yol ile ilgili durumu Sayın Valimize arz ettik. O da sağ olsun kayıtsız kalmadı ve verdiği talimatlar doğrultusunda Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolumuzu asfaltladı."

        - "Yıllardır kurdukları hayal gerçek oldu"

        Çocukların annesi Elif Çelikdede ise çocuklarının yıllardır dışarı çıkmakta büyük zorluk yaşadığını dile getirdi.

        Yolun asfaltlanmasıyla duygulu anlar yaşayan Çelikdede, şöyle konuştu:

        "Yolumuz taşlı ve çukurluydu. Çocuklarım bayramlarda, yaz tatillerinde bile dışarı çıkamıyordu. Akülü sandalyeleri de bu yolda kullanılamaz hale gelmişti. Sayın Kaymakamımızdan ricada bulunduk. Çocuklarıma hem yolu yaptırdı hem de yeni akülü sandalyeler hediye etti. Çocuklarımın yıllardır kurduğu hayal gerçek oldu. Bir anne olarak bundan daha büyük bir mutluluk yaşayamazdım. Herkesten Allah razı olsun."

        Çocuklardan Enes Çelikdede de artık tek başına dışarı çıkabilecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Evden çıkarken hep yanımızda birinin olması gerekiyordu. Şimdi hem yollarımız yapıldı hem de yeni akülü sandalyelerimiz oldu. Hayatımın en güzel karne hediyesini aldım. Artık tek başıma bakkala gidebileceğim. Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        GTA 6 rekora koşuyor!
        GTA 6 rekora koşuyor!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili

        Benzer Haberler

        Tatil için Van'a gelen İranlı turistler esnafın yüzünü güldürdü
        Tatil için Van'a gelen İranlı turistler esnafın yüzünü güldürdü
        3 yıl okulun tek öğrencisiydi; nakil sonrası 32 arkadaşıyla karne heyecanı...
        3 yıl okulun tek öğrencisiydi; nakil sonrası 32 arkadaşıyla karne heyecanı...
        Van'da debisi yükselen akarsular ile çiçeklerle bezenen yaylalar görsel şöl...
        Van'da debisi yükselen akarsular ile çiçeklerle bezenen yaylalar görsel şöl...
        Van'da sürü halinde görülen kızıl akbabalar doğaseverleri heyecanlandırdı
        Van'da sürü halinde görülen kızıl akbabalar doğaseverleri heyecanlandırdı
        Van Gölü üzerinde şimşek şöleni
        Van Gölü üzerinde şimşek şöleni
        Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralı kurtarıldı
        Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralı kurtarıldı