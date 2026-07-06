Van'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PP 1564 plakalı otomobil, Van-Hakkari kara yolunda, yol kenarında duran 65 EY 983 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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