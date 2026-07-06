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        Van'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Van'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PP 1564 plakalı otomobil, Van-Hakkari kara yolunda, yol kenarında duran 65 EY 983 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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