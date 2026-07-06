Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 zanlı yakalandı
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 06.07.2026 - 11:25 Güncelleme:
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 7 DEAŞ, 2 terör örgütü PKK/KCK ve 2 sol örgütler şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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