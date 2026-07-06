Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri VASKİ altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor

        VASKİ altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi'nde içme suyu isale hattını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        VASKİ altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi'nde içme suyu isale hattını tamamladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki su ve kanalizasyon şebekelerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Tutmaç Mahallesi'nde çalışan ekipler, 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu isale hattı inşa etti.

        Çalışmalar sonucunda mahallede içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan 20 hanenin talebi karşılandı.

        Mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Tahran'da Hamaney'e veda

        Benzer Haberler

        Van'da yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı
        Van'da yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı
        Keçe sanatını genç kuşaklara aktarıyor
        Keçe sanatını genç kuşaklara aktarıyor
        Van'da engelli bireyler ve aileleri piknikte buluştu
        Van'da engelli bireyler ve aileleri piknikte buluştu
        Yaylalarda otlatılan binlerce küçükbaş hayvan günde iki kez sağıma götürülü...
        Yaylalarda otlatılan binlerce küçükbaş hayvan günde iki kez sağıma götürülü...
        Van'da çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmalayan 4 şü...
        Van'da çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmalayan 4 şü...
        Milyonlarca inci kefali yavrusu Van Gölü'ne dönmeye başladı
        Milyonlarca inci kefali yavrusu Van Gölü'ne dönmeye başladı