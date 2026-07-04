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        Yaylalarda otlatılan binlerce küçükbaş hayvan günde iki kez sağıma götürülüyor

        Van'ın Çatak ilçesindeki yaylalarda otlatılan binlerce küçükbaş hayvan, günde iki kez otlaklardan sağım noktalarına götürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Yaylalarda otlatılan binlerce küçükbaş hayvan günde iki kez sağıma götürülüyor

        Van'ın Çatak ilçesindeki yaylalarda otlatılan binlerce küçükbaş hayvan, günde iki kez otlaklardan sağım noktalarına götürülüyor.

        İlçenin Yukarı Narlıca Mahallesi'nde havanın ısınması ve otlakların yeşermesiyle binlerce küçükbaş hayvan yaylalara çıkarılıyor.

        Engebeli coğrafyada zorlu yolculuğun ardından gittikleri otlaklarda beslenen hayvanlar, daha sonra çobanlar tarafından sağımın yapılacağı alanlara ulaştırılıyor.

        Sürülerin bazı noktalarda halen erimeyen kar örtüsünün üzerinde, bölgedeki akarsuyun kıyısında ve kara yolunda ilerleyişi ilgi çeken görüntülere sahne oluyor.

        Sabah ve öğleden sonra sağım alanlarına götürülen sürülerin yolculuğu dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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