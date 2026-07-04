Van'da engelli bireyler ve aileleri piknikte buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla piknik etkinliği düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin yaz mevsiminde doğayla iç içe zaman geçirmeleri amacıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde etkinlikler organize ediliyor.



Bu kapsamda, İskele Mahallesi Yaşar Kemal Parkı'nda engelli bireyler ve ailelerine yönelik piknik etkinliği yapıldı.





Etkinliğe katılan engelli bireyler ve aileleri, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.



