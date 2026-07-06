Van'da silah, mühimmat ve kaçak malzemeler ele geçirildi
Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah, mühimmat ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 16 şüpheli yakalandı.
Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah, mühimmat ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 16 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran-5 Temmuz'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 23 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 74 cep telefonu, 569 cep telefonu aksesuarı, 26 bin 394 paket sigara, 425 kilogram açık tütün, 8 elektronik eşya, tabanca, 110 tabanca fişeği, uzun namlulu silah, 27 uzun namlulu silah fişeği ve 3 silah parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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