Van'da silah, mühimmat ve kaçak malzemeler ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah, mühimmat ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 16 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran-5 Temmuz'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 23 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 74 cep telefonu, 569 cep telefonu aksesuarı, 26 bin 394 paket sigara, 425 kilogram açık tütün, 8 elektronik eşya, tabanca, 110 tabanca fişeği, uzun namlulu silah, 27 uzun namlulu silah fişeği ve 3 silah parçası ele geçirildi.



Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



