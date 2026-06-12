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        Van'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Van'ın Gevaş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Van'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Van'ın Gevaş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        İlçenin Yuvaköy Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 ACC 262 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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