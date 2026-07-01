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        Van'da şehit ve gazi aileleri için gezi programı düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi aileleri için gezi programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Van'da şehit ve gazi aileleri için gezi programı düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi aileleri için gezi programı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, belirli periyotlar halinde 81 ilden gelen şehit ve gazi ailelerine yönelik gezi programı düzenliyor.

        Bu kapsamda, şehit ve gazi aileleri ile çocuklar, Akdamar Adası, Van Müzesi, Van Kedi Evi, Edremit Seyir Tepesi ve Van Kalesi'ne götürüldü.


        Rehber eşliğinde yapılan gezide tarihi yapılar hakkında bilgilendirilen katılımcılar, keyifli zaman geçirdi


        Program, yemek ikramıyla sona erdi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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