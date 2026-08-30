Van'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Şiddetli rüzgar, bazı meyve ağaçlarına da zarar verdi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle sahil bandında bulunan bazı ağaçlar kökünden sökülerek yola devrildi, bazılarının da dalları kırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu, bazı ağaçlar devrildi.

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