Van'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" 10'uncu durağı Van'da başladı.



Van Müzesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yaklaşık 7 bin yıllık kültürel birikimiyle sayısız medeniyetin izlerini taşıyan kadim coğrafyada Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 10'uncu durağı olan Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.



Bir bölge ve bir şehirde 2021'de başlattıkları Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bugün 7 bölgede ve 26 şehirde düzenlendiğini belirten Alpaslan, festivalin dünya çapında bir kültür ve sanat markasına dönüştüğünü ifade etti.



Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerin marka değerini artırdıklarını, kültürel mirası görünür kıldıklarını ve kültür ile sanatı toplumun her kesimine ulaştırdıklarını anlatan Alpaslan, şehir dışından gelen ziyaretçiler sayesinde yerel esnafa, otellere ve restoranlara can suyu olduklarını, bu mirası ekonomik değere dönüştürdüklerini vurguladı.



Van'ın eşsiz doğası, zengin kültürü, güçlü sanatı, gelişen turizm potansiyeli ve benzersiz gastronomisi ile ülkenin en müstesna yerlerinden biri olduğunu dile getiren Alpaslan, şunları kaydetti:



"Kültür Yolu Festivalleri, bizim için yalnızca bir etkinlikler bütünü değildir. Bu festivaller, dünyada insanların artık sadece görmek için değil, hissetmek ve deneyimlemek için seyahat ettiği gerçeğini dikkate alan, 'kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm' vizyonunun eseridir. Şehirlerimizin somut ve somut olmayan mirasını insanımızla buluşturarak onları birer küresel marka şehir haline getirdiğimiz büyük bir kalkınma modelidir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlattığımız ve 15 Kasım'da Adana'da nihayete erdireceğimiz bu 234 günlük maratonla dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğimizi perçinliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa Festivaller Birliği üyesi yaptığımız bu büyük markayla şehirlerimizi kültürle büyütmeye devam edeceğiz."



- "Huzur ve güven en üst düzeye çıkmış durumda"



Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Alpaslan, 7'den 70'e herkesi kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.



Terörsüz Türkiye Süreci'ne de değinen Alpaslan, "Terörsüz Türkiye Projesi ile artık Türkiye'nin her bir noktasında huzur ve güven en üst düzeye çıkmış durumda. Bu da insanların ekonomik faaliyetlerini daha güçlü ve daha sağlıklı bir şekilde yürütmesini sağlıyor. Her şeyden önemlisi, kültür, turizm ve sanat faaliyetleri güvenli bir ortamda gerçekleşebiliyor. Hem bölgemiz açısından hem de kültürün, turizmin ve sanatın gelişmesi bakımından 'Terörsüz Türkiye' ortamı son derece kıymetli ve önemlidir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığı doğru adımlarla bölgesinde parlayan bir yıldız, bir güven adası olarak diğer tüm alanlarda olduğu gibi kültür, sanat ve turizm alanında da çok büyük gelişmeler sağlıyor. Turizmde zaten Türkiye artık bir dünya markası olmuş durumda." ifadelerini kullandı.



- "Kültür Yolu Festivali şehrimiz için çok anlamlı"



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise Van'da kültür varlıklarının yeniden ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan restorasyon ve kazı çalışmalarının birçok noktada devam ettiğini dile getirdi.



Kentte hayata geçirilen kültür ve sanat projeleri hakkında bilgi veren Balcı, "Şehrimizde kültür ve sanatın izlerini daha yoğun görüyoruz. Festival ise aynı zamanda bir hareketlilik, bir dinamizm, bir coşku ve bir enerji veriyor. Bunu önemsiyorum. Bu coşkunun, dinamizmin ve enerjinin sonucunda kültür turizmi gelişiyor. Bu yüzden Kültür Yolu Festivali şehrimiz için çok anlamlı." diye konuştu.



AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da "Her sektöre hitap eden, esnafımıza can suyu olan, vatandaşlarımıza heyecan katan Kültür Yolu Festivalleri'nin burada olmasından dolayı bakanlığımıza minnet ve şükranlarımızı ifade ediyorum. Vanlıların festivalde güzel vakit geçirmesini, çevre illerdeki vatandaşlarımızın da bu coşkuya ortak olmalarını temenni ediyorum." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi bu yıl da dolu dolu bir etkinlik takvimi hazırlamaya gayret ettiklerini söyledi.



Terzi, "Dokuz gün boyunca hem Vanlı hemşerilerimizi hem de Van'ı ziyaret etmeyi planlayan çevre illerden misafirlerimizi festivalde ağırlayacağız. Konserlerden sergilere, söyleşilerden atölye çalışmalarına, geleneksel sanatlardan gastronomiye kadar birçok alanda etkinlikler festivalde yer alacak. Her yaştan herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği etkinliklerle yine Van'da hemşehrilerimizle buluşacağız." şeklinde konuştu.



Programın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, müzede açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve "Yaşayan Miras: Van" sergilerini gezdi, yapımı tamamlanan Eski Van Şehri Minyatürü'nü inceledi.



Kentte üçüncüsü düzenlenecek festival kapsamında 11-19 Temmuz'da konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

