Vanspor FK'de teknik direktörlük görevine Murat Yıldırım getirildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni teknik direktörü Murat Yıldırım oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni teknik direktörü Murat Yıldırım oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan, şehrimizin evladı teknik direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Vanspor'un ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu." denildi.
Vanspor FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırmıştı.
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