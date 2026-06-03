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        Vanspor FK'de teknik direktörlük görevine Murat Yıldırım getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni teknik direktörü Murat Yıldırım oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:53 Güncelleme:
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        Vanspor FK'de teknik direktörlük görevine Murat Yıldırım getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni teknik direktörü Murat Yıldırım oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan, şehrimizin evladı teknik direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Vanspor'un ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu." denildi.

        Vanspor FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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