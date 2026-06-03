Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Yüksekova'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtardı

        Yüksekova'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtardı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot topladığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 23:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtardı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot topladığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.


        Aşağıuluyol köyünde ot toplamak için dağlık alana giden 55 yaşındaki N.T. dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Zorlu arazide çalışma yürütülen ekipler, yaralıyı sedye ile güvenli alana taşıdı.

        Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı

        Benzer Haberler

        Vanspor FK'de teknik direktörlük görevine Murat Yıldırım getirildi
        Vanspor FK'de teknik direktörlük görevine Murat Yıldırım getirildi
        Vanspor FK, Murat Yıldırım ile anlaştı
        Vanspor FK, Murat Yıldırım ile anlaştı
        Özalp ilçesinde kızıl akbaba sürüsü görüldü
        Özalp ilçesinde kızıl akbaba sürüsü görüldü
        Vanspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Vanspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Vanspor, Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Vanspor, Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Van'ın kuş cenneti Akgöl misafirlerini bekliyor
        Van'ın kuş cenneti Akgöl misafirlerini bekliyor