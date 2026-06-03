Yüksekova'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtardı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot topladığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot topladığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Aşağıuluyol köyünde ot toplamak için dağlık alana giden 55 yaşındaki N.T. dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zorlu arazide çalışma yürütülen ekipler, yaralıyı sedye ile güvenli alana taşıdı.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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