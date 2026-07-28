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        Çınarcık Kaymakamlığı personeline yangın farkındalık eğitimi verildi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Çınarcık Belediyesi tarafından yürütülen "Çınarcık'ta Farkındalık Seminerleri" kapsamında Çınarcık Kaymakamlığı personeline yangın farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Çınarcık Kaymakamlığı personeline yangın farkındalık eğitimi verildi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Çınarcık Belediyesi tarafından yürütülen "Çınarcık'ta Farkındalık Seminerleri" kapsamında Çınarcık Kaymakamlığı personeline yangın farkındalık eğitimi verildi.

        Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen seminerde, yangınların önlenmesi için alınabilecek tedbirler, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, güvenli tahliye süreçleri ve acil durumlarda izlenmesi gereken prosedürler hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

        Eğitimde ayrıca, geçmişte yaşanan yangınlardan örnekler paylaşılırken, yangın sırasında sık yapılan hatalar ile doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, panik yapılmaması, acil çıkış yollarının doğru kullanılması ve ekiplerin yönlendirmelerine uyulması konusunda bilgilendirildi.

        Seminer kapsamında kaymakamlık personeline binanın güvenli şekilde tahliye edilmesine yönelik uygulamalı eğitim verildi.

        Programın ardından bina önünde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

        Tatbikata katılan personel, kontrollü şekilde oluşturulan yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek ekipmanların kullanımına ilişkin uygulama yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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