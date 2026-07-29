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        Çınarcık'ta otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Çınarcık'ta otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Koruköy beldesi Cumhuriyet Mahallesi Deve Boynu mevkisinde park halindeki 77 ACU 696 plakalı otomobilinin motor kısmından ses geldiğini fark eden araç sahibi G.F, kaputu açtığında bir kedi yavrusunun mekanik aksam arasında sıkıştığını gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, motor bölümündeki dar alanda mahsur kalan kediye zarar vermemek için dikkatli çalışma yürüttü. Yapılan müdahalenin ardından bulunduğu yerden çıkarılan kedi yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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