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        Çınarcık'ta refüje çarpan otomobilde hasar oluştu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, refüje çarpan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Çınarcık'ta refüje çarpan otomobilde hasar oluştu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, refüje çarpan otomobilde hasar oluştu.

        E.T. idaresindeki 77 DE 539 plakalı otomobil, Poyraz Caddesi Kemer Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın bulunduğu yerden çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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