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        Güllü'nün kızına hastanede görev yaptığı döneme ilişkin soruşturma

        Yalova'da ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanede hastalara eziyet ettiği iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenildi. Gülter, annesi Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Güllü'nün kızına hastanede görev yaptığı döneme ilişkin soruşturma

        Yalova'da ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanede hastalara eziyet ettiği iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenildi. Gülter, annesi Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme gelmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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        Hastalara iğne yaptığı iddiası

        İddiaların, Tuğyan Ülkem Gülter'in özel hastanede hemşire olarak görev yaptığı döneme ilişkin olduğu belirtildi. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa yaptığı başvuruda, Gülter'in gece saatlerinde bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yaptığı öne sürüldü. Gülter’in hastanede mesai arkadaşıyla halay çektiği ileri sürüldü.

        Suç duyurusunda ayrıca, hastane temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddialarının yer aldığı öğrenildi.

        Başvuruda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının da bulunduğu belirtildi. Eminoğlu'nun, iddialarını desteklediğini öne sürdüğü bazı görüntüleri savcılığa sunduğu kaydedildi.

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        Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddiaların araştırıldığı öğrenildi. İddialara ilişkin adli ve idari incelemeler sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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