GÜNCELLEME - Yalova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 29.07.2026 - 15:28 Güncelleme:
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevleri 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ve 189 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.
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