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        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri GÜNCELLEME - Yalova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        GÜNCELLEME - Yalova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 15:28 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Yalova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, alevleri 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ve 189 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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