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        Hersek Lagünü'ndeki kuş gözlem alanı ziyarete kapatıldı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan ve 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü Kuş Gözlem Merkezi, işletmesinin devredilmesi ve yapılması planlanan bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Hersek Lagünü'ndeki kuş gözlem alanı ziyarete kapatıldı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan ve 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü Kuş Gözlem Merkezi, işletmesinin devredilmesi ve yapılması planlanan bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

        Altınova ilçesinde bulunan 167 hektarlık Hersek Lagünü, özellikle sonbahar ve kış aylarında bölgeye gelen göçmen kuşlarla dikkati çekiyor. Flamingoların da konakladığı lagün, kuş çeşitliliği ve doğal güzelliğiyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Altınova Belediyesi tarafından işletilen kuş gözlem merkezi ve çevresindeki alanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kiralama işleminin ardından başka bir firmaya devredilmesi bekleniyor. Devir işlemi öncesinde alanda gerekli kontrollerin yapılması, ihtiyaç duyulan tadilatların belediye tarafından tamamlanması bekleniyor.

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        Bu süreçte tedbir amacıyla kuş gözlem kulesinin bulunduğu bölge ziyaretçilere kapatıldı. Alanın, devir işlemlerinin ve gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden faaliyete açılması bekleniyor.

        Ancak kapatma kararından haberdar olmayan bazı vatandaşlar, kuş gözlem alanına geldiklerinde girişin kapalı olduğunu görünce bölgeden ayrıldı. Alanın ne zaman yeniden ziyarete açılacağına ilişkin ise henüz kesin bir tarih bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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