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        Çiftlikköy'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bilim şenliği düzenlendi

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik bilim şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Çiftlikköy'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bilim şenliği düzenlendi

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik bilim şenliği düzenlendi.

        23 Nisan Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan program, Osman Bakay Spor Tesisleri'nde devam etti.

        Belediye bandosu, animatörler, palyaçolar, tahta bacak ve insansı robotun eşlik ettiği yürüyüşe çocuklar ve aileleri katıldı.

        Kapalı halı sahada düzenlenen şenlikte robot gösterileri ve jonglör performansları sergilendi. Çocuklar, sanal gerçeklik gözlükleriyle çeşitli uygulamalara katıldı.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen çini, geri dönüşüm ve seramik atölyelerinde hazırlanan çalışmalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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