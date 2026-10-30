Çiftlikköy'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bilim şenliği düzenlendi
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik bilim şenliği düzenlendi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik bilim şenliği düzenlendi.
23 Nisan Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan program, Osman Bakay Spor Tesisleri'nde devam etti.
Belediye bandosu, animatörler, palyaçolar, tahta bacak ve insansı robotun eşlik ettiği yürüyüşe çocuklar ve aileleri katıldı.
Kapalı halı sahada düzenlenen şenlikte robot gösterileri ve jonglör performansları sergilendi. Çocuklar, sanal gerçeklik gözlükleriyle çeşitli uygulamalara katıldı.
Etkinlik kapsamında düzenlenen çini, geri dönüşüm ve seramik atölyelerinde hazırlanan çalışmalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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