Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Çiftlikköy'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Çiftlikköy'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Çiftlikköy'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Hava muhalefeti nedeniyle kapalı alanda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada, programdaki konuşmasında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı, gazilere minnetlerini sundu.

        Öğrencilerin şiir okuduğu programda, ilçedeki okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        REKLAM

        Etkinlikte öğrenciler tekvando ve halk oyunları gösterileri de sundu. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen koreografi ve Cumhuriyet temalı gösteri, izleyicilerden alkış aldı.

        Kutlamalar, öğrencilerin Cumhuriyet'in harflerini oluşturduğu gösteriyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Yalova'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yalova'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Çınarcık'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Çınarcık'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Armutlu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Armutlu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Yalova'da mutfakta çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da mutfakta çıkan yangın söndürüldü
        Çınarcık'ta Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Çınarcık'ta Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Yalova OSB, Cumhuriyetin sanayi vizyonunu geleceğe taşıyor
        Yalova OSB, Cumhuriyetin sanayi vizyonunu geleceğe taşıyor