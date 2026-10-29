Armutlu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Armutlu Kaymakamı Erinç Demir ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan anıta çelenk sundu.
Protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Demir, makamında düzenlenen törende bayram tebriklerini kabul etti.
İlçe stadyumunda yapılması planlanan resmi kutlama programı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Armutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Vatandaşların ve öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Bando eşliğinde marşların seslendirildiği etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kutlamalar, öğrencilerin geçit töreniyle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.