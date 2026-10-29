Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Armutlu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Armutlu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Armutlu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Armutlu Kaymakamı Erinç Demir ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan anıta çelenk sundu.

        Protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Demir, makamında düzenlenen törende bayram tebriklerini kabul etti.

        İlçe stadyumunda yapılması planlanan resmi kutlama programı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Armutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Vatandaşların ve öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Bando eşliğinde marşların seslendirildiği etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kutlamalar, öğrencilerin geçit töreniyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Yalova'da mutfakta çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da mutfakta çıkan yangın söndürüldü
        Çınarcık'ta Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Çınarcık'ta Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Yalova OSB, Cumhuriyetin sanayi vizyonunu geleceğe taşıyor
        Yalova OSB, Cumhuriyetin sanayi vizyonunu geleceğe taşıyor
        İkiye bölünen otomobilin sürücüsünün öldüğü kazada kusur raporuna aileden i...
        İkiye bölünen otomobilin sürücüsünün öldüğü kazada kusur raporuna aileden i...
        Yalova Valisi Usta'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Yalova Valisi Usta'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Yalova'da meme kanserinin erken teşhisi için 9 ayda 10 bine yakın mamografi...
        Yalova'da meme kanserinin erken teşhisi için 9 ayda 10 bine yakın mamografi...