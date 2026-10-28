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        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da meme kanserinin erken teşhisi için 9 ayda 10 bine yakın mamografi çekildi

        Yalova'da meme kanserinin erken teşhisi için 9 ayda 10 bine yakın mamografi çekildi

        Yalova'da meme kanserinin erken teşhisi amacıyla yılın 9 ayında 9 bin 510 mamografi çekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Yalova'da meme kanserinin erken teşhisi için 9 ayda 10 bine yakın mamografi çekildi

        Yalova'da meme kanserinin erken teşhisi amacıyla yılın 9 ayında 9 bin 510 mamografi çekimi gerçekleştirildi.

        Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meme kanserinde erken teşhisin sağlanması ve tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli bulgular tespit edilen kişiler ileri tetkik ve tedavi için ilgili hastanelere yönlendirildi.

        Tarama hizmetleri, aile hekimlikleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile sağlıklı hayat merkezleri aracılığıyla yürütülüyor.

        Ücretsiz mamografi taramalarından daha kolay yararlanılabilmesi amacıyla ilçelerde yaşayan kadınlara ulaşım desteği de sağlanıyor.

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        Ulusal kanser tarama programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yapılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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