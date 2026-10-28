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        İkiye bölünen otomobilin sürücüsünün öldüğü kazada kusur raporuna aileden itiraz

        YALOVA'da kontrolsüz kavşakta karşı yöne geçerken minibüsün çarpması sonucu ikiye bölünen otomobilin ölen sürücüsü Naim Arslan'ın (75) oğlu Vural Arslan (47), ilk kusur değerlendirmesinde babasının yüzde 100 kusurlu bulunmasının ardından bağımsız bilirkişi raporu hazırlatarak itirazda bulundu. Arslan, olaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldığını söylerken, görüntü ve düzenlenen raporla savcılığa başvurdu. Aile, kazadaki kusur durumunun yeniden incelenmesini istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:12 Güncelleme:
        İkiye bölünen otomobilin sürücüsünün öldüğü kazada kusur raporuna aileden itiraz

        YALOVA’da kontrolsüz kavşakta karşı yöne geçerken minibüsün çarpması sonucu ikiye bölünen otomobilin ölen sürücüsü Naim Arslan’ın (75) oğlu Vural Arslan (47), ilk kusur değerlendirmesinde babasının yüzde 100 kusurlu bulunmasının ardından bağımsız bilirkişi raporu hazırlatarak itirazda bulundu. Arslan, olaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldığını söylerken, görüntü ve düzenlenen raporla savcılığa başvurdu. Aile, kazadaki kusur durumunun yeniden incelenmesini istedi.

        Kaza, 29 Eylül’de saat 14.30 sıralarında, Yalova-Bursa kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giderken Elmalık köyüne dönmek için kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Naim Arslan yönetimindeki otomobile, E.D. idaresindeki 34 PAY 575 plakalı minibüs çarptı. Arslan’ın kullandığı otomobil ikiye bölünüp savruldu. Minibüs, refüjdeki ağaca çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçtaki 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        KAZA KAMERADA

        Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek için akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Naim Arslan’ın kullandığı otomobile, orta şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki minibüsün hızla çarptığı görüldü. Metrelerce sürüklenen otomobilin ikiye ayrılması ve refüje çıkan minibüsün ağaca çarpıp durduğu anlar da görüntülere yansıdı.

        ‘BİR AY İÇİNDE İKİ CENAZE KALDIRDIK’

        Babasının ölümünün ardından yaşadıklarını anlatan Vural Arslan, kazadan yaklaşık 1 ay önce kanser hastası ağabeyi İbrahim Arslan’ı kaybettiklerini belirterek, peş peşe yaşadıkları kayıpların aileyi derinden etkilediğini söyledi. Arslan, “Babam aracını sanayiden alıp eve gelmek üzereydi. Akaryakıt istasyonundan gaz alıp karşı şeride geçecekti ama maalesef geçemedi. Talihsiz bir kaza yaşadık ve babamı kaybettik” dedi.

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        ‘FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTIK’

        Ortaya çıkan ilk kaza görüntülerinde babasını hatalı değerlendirdiklerini ancak sonradan ulaştıkları farklı kamera kayıtlarının olayın yeniden incelenmesi gerektiğini düşündürdüğünü anlatan Arslan, "İlk görüntüleri izlediğimizde biz bile babamın günahını almıştık. Babamı haksız gördük. Tansiyonun düştüğünü veya kalp krizi geçirdiğini düşündük. Ancak sonradan ulaştığımız görüntülerle durumun farklı olabileceğini gördük" diye konuştu.

        Resmi kayıtlarda bulunmayan farklı bir kamera kaydına ulaştıklarını söyleyen Arslan, görüntülerde kazaya karışan araçların hareketlerinin dikkat çektiğini belirtti. Görüntülerde, minibüsün önündeki beyaz renkli aracın yan yola girecekmiş gibi hareket ettiğini, siyah aracın da onu takip edip yan yola yöneldiğini gördüklerini anlatan Arslan, babasının bu nedenle karşıya geçmek için harekete geçtiğini düşündüklerini söyledi. Arslan, "Diğer görüntülerde babamın aracın önüne doğrudan çıktığı izlenimi oluşuyordu. Ancak ulaştığımız görüntüler olayın farklı değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Babasının akaryakıt istasyonunda yaklaşık 4 dakika beklediğini belirten Arslan, bu sürenin karşıya geçmeden önce yolun boşalmasını beklediğini gösterdiğini savundu.

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        BAĞIMSIZ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLATTI

        İlk kusur değerlendirmesinde babasının yüzde 100 kusurlu bulunduğunu belirten Vural Arslan, bunun üzerine bağımsız bir bilirkişi heyetine rapor hazırlattıklarını söyledi. Hazırlanan raporda babasına yüzde 60, diğer sürücüye ise yüzde 40 kusur atfedildiğini ifade eden Arslan, rapor ve yeni kamera görüntüleriyle avukatları aracılığıyla savcılığa şikayet dilekçesi sunduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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