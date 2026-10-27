Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: İDDİALAR ÜZRİNE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde 26 Eylül 2025’te 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden Gül Tut’un ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, kentteki özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı dönemde 'hastalara eziyet ettiği' iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, ilimizde faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin, çalışma esnasındaki uygulamalarına ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Söz konusu iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Zehra Baykal YILDIZ/YALOVA