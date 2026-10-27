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        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Şarkıcı Güllü'yü öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan kızı hakkında yeni soruşturma

        Şarkıcı Güllü'yü öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan kızı hakkında yeni soruşturma

        Yalova'da "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hemşirelik yaptığı dönemde hastalara yönelik davranışlarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Şarkıcı Güllü'yü öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan kızı hakkında yeni soruşturma

        Yalova'da "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hemşirelik yaptığı dönemde hastalara yönelik davranışlarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Annesini pencereden atarak "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçu kapsamında Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'le ilgili hemşire olarak görev yaptığı özel hastanede, hastaların görüntülerini kaydettiği ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiası üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

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        İl Sağlık Müdürlüğünce de iddialar üzerine idari yönden harekete geçildi.

        Yalova Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında kentte faaliyet gösteren bir özel sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan personelin çalışma esnasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme geldiği hatırlatılarak "Söz konusu iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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