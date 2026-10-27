Şarkıcı Güllü'yü öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan kızı hakkında yeni soruşturma
Yalova'da "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hemşirelik yaptığı dönemde hastalara yönelik davranışlarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Yalova'da "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hemşirelik yaptığı dönemde hastalara yönelik davranışlarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Annesini pencereden atarak "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçu kapsamında Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'le ilgili hemşire olarak görev yaptığı özel hastanede, hastaların görüntülerini kaydettiği ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiası üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünce de iddialar üzerine idari yönden harekete geçildi.
Yalova Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında kentte faaliyet gösteren bir özel sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan personelin çalışma esnasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme geldiği hatırlatılarak "Söz konusu iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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