Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde balıkçı teknesine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde balıkçı teknesine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sahil Güvenlik ekiplerince Armutlu balıkçı barınağında bulunan bir balıkçı teknesine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Teknede yapılan aramalarda 354,84 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.