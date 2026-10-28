Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova Valisi Usta'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Yalova Valisi Usta'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Yalova Valisi Usta'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Usta, mesajında, Cumhuriyet'in bağımsızlığın, milli egemenliğin ve çağdaşlaşma idealinin temeli olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilan edildiğini belirten Usta, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet’in en kıymetli kazanımlarından biri, her vatandaşımıza ülkesinin geleceğinde sorumluluk üstlenme imkanı sunmasıdır. Bu sorumluluğun bilinciyle çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgiyle, özgüvenle ve güçlü bir aidiyet duygusuyla yetişmelerini sağlamak, onların yeteneklerini ortaya koyabilecekleri fırsatları artırmak büyük önem taşımaktadır. Geçmişimizin birikimini geleceğin imkanlarıyla buluşturmak, Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyacak nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Cumhuriyetimizin 103 yıllık birikimi, milletimizin zorluklar karşısında gösterdiği dayanışmanın ve ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesinin en güçlü göstergelerindendir. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası yalnızca anmakla yetinmeyip değerlerini günlük hayatımıza yansıtmak; adalet, sorumluluk, çalışma azmi ve toplumsal dayanışma anlayışıyla ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunmaktır."

        REKLAM

        Vali Usta, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele kahramanlarını ve vatanın bağımsızlığı uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Yalova'da meme kanserinin erken teşhisi için 9 ayda 10 bine yakın mamografi...
        Yalova'da meme kanserinin erken teşhisi için 9 ayda 10 bine yakın mamografi...
        Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'hastalara eziyet' iddiasıyla s...
        Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'hastalara eziyet' iddiasıyla s...
        Şarkıcı Güllü'yü öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan kızı hak...
        Şarkıcı Güllü'yü öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan kızı hak...
        Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Güllü'nün kızına hastanede görev yaptığı döneme ilişkin soruşturma
        Güllü'nün kızına hastanede görev yaptığı döneme ilişkin soruşturma
        Yalova'da hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı
        Yalova'da hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı