Yalova Valisi Usta'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Usta, mesajında, Cumhuriyet'in bağımsızlığın, milli egemenliğin ve çağdaşlaşma idealinin temeli olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilan edildiğini belirten Usta, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet’in en kıymetli kazanımlarından biri, her vatandaşımıza ülkesinin geleceğinde sorumluluk üstlenme imkanı sunmasıdır. Bu sorumluluğun bilinciyle çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgiyle, özgüvenle ve güçlü bir aidiyet duygusuyla yetişmelerini sağlamak, onların yeteneklerini ortaya koyabilecekleri fırsatları artırmak büyük önem taşımaktadır. Geçmişimizin birikimini geleceğin imkanlarıyla buluşturmak, Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyacak nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Cumhuriyetimizin 103 yıllık birikimi, milletimizin zorluklar karşısında gösterdiği dayanışmanın ve ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesinin en güçlü göstergelerindendir. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası yalnızca anmakla yetinmeyip değerlerini günlük hayatımıza yansıtmak; adalet, sorumluluk, çalışma azmi ve toplumsal dayanışma anlayışıyla ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunmaktır."

REKLAM

Vali Usta, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele kahramanlarını ve vatanın bağımsızlığı uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andığını bildirdi.