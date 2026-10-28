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        Yalova OSB, Cumhuriyetin sanayi vizyonunu geleceğe taşıyor

        Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Cumhuriyetin 103. yılında sanayide teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim odaklı dönüşüm vizyonunu öne çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Yalova OSB, Cumhuriyetin sanayi vizyonunu geleceğe taşıyor

        Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Cumhuriyetin 103. yılında sanayide teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim odaklı dönüşüm vizyonunu öne çıkardı.

        Yalova OSB’den yapılan açıklamada, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde önemli bir yer edinen sanayileşmenin, günümüzde yenilikçilik, yüksek katma değer ve küresel rekabet gücü ekseninde yeni bir döneme girdiği belirtildi. Bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri olan Yalova OSB’nin, "Yeni Nesil OSB" vizyonuyla sanayinin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Yerli, Yeşil, Yenilikçi, Yüksek Teknolojili ve Yalın üretim ilkelerinden oluşan 5Y vizyonunu benimseyen Yalova OSB’nin, sanayi altyapısını teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir anlayışla geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

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        Geleneksel üretim anlayışının ötesine geçen yeni nesil organize sanayi bölgesi modelinin dijital altyapı, enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji, inovasyon ve nitelikli insan kaynağını bir bütün olarak ele aldığı belirtilen açıklamada, Yalova OSB’nin bu doğrultuda yürüttüğü dijital dönüşüm, üniversitesanayi iş birliği, teknoloji geliştirme ve mesleki eğitim çalışmalarıyla firmaların rekabet gücünü artırmayı hedeflediği kaydedildi.

        Yüksek katma değerli üretim hedefi

        Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin sanayi hedeflerinin, üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra yenilikçi, verimli ve çevreye duyarlı bir üretim yapısı oluşturmayı da kapsadığı belirtildi. Yalova OSB’nin, 5Y vizyonu ve yeni nesil sanayi yaklaşımıyla bu dönüşümün önemli merkezlerinden biri olmayı hedeflediği ifade edildi. Yalova OSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılında, Cumhuriyetin üretim ve kalkınma idealini daha güçlü bir sanayi yapısıyla geleceğe taşımanın önemine dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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