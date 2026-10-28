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        Yalova'da mutfakta çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Yalova'da mutfakta çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki apartman dairesinin mutfağında bulunan aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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