Yalova'da mutfakta çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 28.10.2026 - 17:17 Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki apartman dairesinin mutfağında bulunan aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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