Yalova'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Yalova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kentte Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 90. Yıl Spor Salonunda tören düzenlendi. Tören, Vali Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile Karamürsel Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Erhan Fıçıcı’nın vatandaşlar, öğrenciler ve askerlerin bayramını kutlamasıyla başladı. Törende konuşan Vali Usta, "Bugün, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve ortak geleceğe olan inancının en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, milletimizin büyük fedakârlıklarla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ardından ortaya koyduğu en kıymetli kazanımlardan biridir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bu yönetim anlayışı, ülkemizin gelişmesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin güçlenmesinin ve gelecek nesillerimizin umutla yarınlara bakmasının temel dayanaklarından en önemlisidir. Bu büyük mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

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Konuşmanın ardından Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Tören halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan ve il protokolü de katıldı.