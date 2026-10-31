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        Yalova Valisi Usta'dan Kızılay Haftası mesajı

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Yalova Valisi Usta'dan Kızılay Haftası mesajı

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Usta, mesajında, Türk Kızılayın afet müdahaleleri, kan hizmetleri ve sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek verdiğini belirtti.

        Vali Usta, Türk Kızılayın milletin köklü yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

        1868 yılında kurulan Kızılayın tarih boyunca insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunu aktaran Usta, kurumun yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı sürdürdüğünü kaydetti.

        Toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çeken Usta, Kızılay teşkilatına, gönüllülerine, bağışçılarına ve çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

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        Usta, vatandaşları kan bağışında bulunmaya ve gönüllü faaliyetlere destek vermeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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