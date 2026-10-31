Yalova Valisi Usta'dan Kızılay Haftası mesajı
Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Usta, mesajında, Türk Kızılayın afet müdahaleleri, kan hizmetleri ve sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek verdiğini belirtti.
Vali Usta, Türk Kızılayın milletin köklü yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.
1868 yılında kurulan Kızılayın tarih boyunca insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunu aktaran Usta, kurumun yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çeken Usta, Kızılay teşkilatına, gönüllülerine, bağışçılarına ve çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.
Usta, vatandaşları kan bağışında bulunmaya ve gönüllü faaliyetlere destek vermeye davet etti.
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