Yalova Valisi Usta'dan Kızılay Haftası mesajı

Usta, vatandaşları kan bağışında bulunmaya ve gönüllü faaliyetlere destek vermeye davet etti.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çeken Usta, Kızılay teşkilatına, gönüllülerine, bağışçılarına ve çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

Vali Usta, Türk Kızılayın milletin köklü yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.