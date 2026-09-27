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        Küba'da başlayan aşk Yalova'da evliliğe uzandı

        Yalova'dan yaklaşık 6 yıl önce çalışmak için Küba'ya giden gemi inşa ve gemi makine mühendisi Emre Apalı'nın bu ülkede sokakta tanıştığı Lendy Perez ile başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Küba'da başlayan aşk Yalova'da evliliğe uzandı

        Yalova'dan yaklaşık 6 yıl önce çalışmak için Küba'ya giden gemi inşa ve gemi makine mühendisi Emre Apalı'nın bu ülkede sokakta tanıştığı Lendy Perez ile başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü.

        Enerji sektöründeki bir şirkette mühendis olarak çalışan 34 yaşındaki Apalı, Küba'da bulunduğu sırada 24 yaşındaki Perez ile tanıştı. Sokakta karşılaşmalarının ardından sohbet etmeye başlayan ikilinin arkadaşlığı zamanla birlikteliğe dönüştü.

        Tanışmalarından yaklaşık bir yıl sonra Perez ile Türkiye'ye gelen Apalı, Perez'e Yalova'nın yanı sıra farklı şehirleri de gezdirdi.

        Türkiye ziyaretinin ardından Küba'ya dönen Apalı ile Perez, evlilik karar aldı. Yalova'yı beğenen Perez, eşi Apalı ile kentte düzenlenen törenle evlendi.

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        Çiftin düğün davetiyesinde yer alan ve farklı kültürlerinin evlilik törenine yansımasını gösteren "Latin geleneklerine göre kadın misafirlerin beyaz giymemesi rica olunur, beyaz geline aittir" ifadesi de dikkati çekti.

        - "Türkiye'yi çok seviyorum"

        Kübalı gelin Perez, AA muhabirine, Yalova'da yaşamaya başlayacaklarını belirterek, Türkiye'ye kısa sürede alıştığını söyledi.

        Türk kültüründen ve eşinin ailesinden etkilendiğini belirten Perez, "Türkiye'yi çok seviyorum. Ailesini ve kültürünü çok seviyorum. Türkiye ile ilgili her şeyi çok seviyorum. Yalova çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Apalı ise ailesinin yaşamını sürdürdüğü Yalova'nın kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

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        Eşinin Türkiye'yi ve Yalova'yı beğendiğini anlatan Apalı, "Tanıştıktan yaklaşık bir yıl sonra Türkiye'ye, Yalova'ya geldik. Burayı gezdirdim ve Yalova'yı çok beğendi. Türkiye'de birçok şehir gezdik ancak Yalova'nın yeri farklı oldu. Benim için de öyle. Yalova hepimiz için farklı bir yer." dedi.

        Apalı, Perez'in Türkiye'ye ve ailesine kısa sürede alıştığına değinerek, iki ailenin de evlilik kararlarını desteklediğini ifade etti.

        İşi gereği Küba'ya gidip gelmeye devam edeceğini belirten Apalı, "Bize 'Küba'da mı yoksa Türkiye'de mi yaşamayı tercih edersiniz?' diye sorulursa, biz Yalova'da yaşamayı planlıyoruz. Lendy bir süre burada kalacak. Ben ise işim dolayısıyla Küba'ya gidip gelmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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        - "Oradaki insanlar Türkleri benimsemiş durumda"

        Uzun süredir Küba'da çalıştığını anlatan Apalı, ülkede Türk çalışanlara yönelik olumlu yaklaşımlarla karşılaştığını belirtti.

        Küba'da insanların kendisine Türkçe "merhaba" dediğini aktaran Apalı, şunları kaydetti:

        "Özellikle Havana'da Türkiye'ye ilişkin bazı ifadelerle karşılaşıyorum. Oradaki insanlar Türkleri benimsemiş durumda. Kime 'merhaba' desek bize Türkçe 'merhaba' diyor. 'Selamünaleyküm', 'Atatürk', 'İstanbul' diyorlar. Ada ülkesi olduğu için insanlar birbirlerini de tanıyor. Özellikle Havana'da bunu hissediyorsunuz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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