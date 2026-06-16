Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 80-65 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe İstanbul Jet'in 37-31’lik üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, mücadeleden 80-65 galip ayrıldı. Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş-Galatasaray Fuzul eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

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