Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da çocuğun tüfekle öldürülmesi davasında arkadaşının annesine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Yalova'da çocuğun tüfekle öldürülmesi davasında arkadaşının annesine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Yalova'nın Termal ilçesinde 2018 yılında 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle vurularak yaşamını yitirmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık S.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Yalova'da çocuğun tüfekle öldürülmesi davasında arkadaşının annesine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Yalova'nın Termal ilçesinde 2018 yılında 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle vurularak yaşamını yitirmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık S.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

        Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Karakaya'nın arkadaşı F.B'nin annesi tutuksuz sanık S.B. katılmadı. Duruşmada, Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya, ablası Gül Karakaya ve aile avukatları hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, kriminal raporlar, olay yeri incelemeleri ve tanık beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda olayda kullanılan tüfeğin bulunduğu konum, ağırlığı ve çalışma mekanizması dikkate alındığında, olay tarihinde çocuk yaşta olan F.B'nin silahı tek başına kullanmasının mümkün olmadığı yönünde değerlendirmede bulundu.

        Mütalaada, F.B'nin ifadelerinde silahı daha önce kullanmadığını söylediği, buna karşın sonraki beyanlarında tüfeğin çalışma sistemine ilişkin ayrıntılar aktardığı ve bu ifadelerin yönlendirme sonucu verilmiş olabileceği belirtildi.

        Kriminal incelemelerde tüfeğin her atış sonrası boş kartuşun elle çıkarılmasını gerektiren bir mekanizmaya sahip olduğuna işaret edilen mütalaada, F.B'nin yaşı ve fiziksel özellikleri dikkate alındığında silahı kurup ateşlemesi ve ardından boş kartuşu çıkarmasının güç olduğu ifade edildi.

        Savcılık mütalaasında ayrıca sanık S.B'den alınan el ve yüz örneklerinde atış artığı tespit edildiği, buna ilişkin açıklamalarının ise çelişkili olduğu kaydedildi.

        Dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde silahı ateşleyen kişinin F.B. değil annesi S.B. olduğu kanaatine varıldığı belirtilen mütalaada, sanığın "kasten öldürme" suçunun çocuğa yönelik olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Mahkeme heyeti, müşteki avukatınının sanığın tutuklanması yönündeki talebini reddederek duruşmayı erteledi.

        Duruşma sonrası açıklama yapan Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, savcılık mütalaasını olumlu karşıladıklarını belirterek, karar duruşmasında mahkemenin de aynı yönde hüküm kurmasını beklediklerini söyledi.

        Anne Rahime Karakaya da oğlunun ölümüne ilişkin adaletin sağlanmasını istediğini ifade etti.

        - Olay

        Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de arkadaşı F.B'nin evine giden 12 yaşındaki Kerem Karakaya, evin önünde tüfekle vurularak yaşamını yitirmişti.

        Yürütülen soruşturmada cezai ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle F.B. hakkında takipsizlik kararı verilmiş, annesi S.B. hakkında ise önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı.

        Daha sonra mahkemenin suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Aile kavgası ölümle bitti
        Aile kavgası ölümle bitti
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kerem'in 8 yıl önce öldürüldüğü davada savcı, 'Kasten öldürme' suçundan ağı...
        Kerem'in 8 yıl önce öldürüldüğü davada savcı, 'Kasten öldürme' suçundan ağı...
        Yalova'da 12 yaşındaki Kerem'in ölümüne ilişkin davada müebbet hapis talebi...
        Yalova'da 12 yaşındaki Kerem'in ölümüne ilişkin davada müebbet hapis talebi...
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final
        Çınarcık'ta lavabo tezgahına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Çınarcık'ta lavabo tezgahına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Çınarcık'ta refüje çarpan otomobilde hasar oluştu
        Çınarcık'ta refüje çarpan otomobilde hasar oluştu
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final