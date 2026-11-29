Yalova FK 77 - Zonguldak Spor FK: 1-1
STAT: Yalova Atatürk
HAKEMLER: Tufan Gönoğlu, Taner Kıtmır, Mehmet Akif Doğrusöz
YALOVA FK 77: Mustafa Çalışkan, Umut Can Aslan, Gençer Cansev, Çağatay Furkan Kafkas, İsmail Kayalı, Metehan Kurt (Dk. 88 Kuzey Biçer), Bünyamin Dalkılıç, Cuma Menize, Yusuf Yucer, Oğuzhan Sivrikaya (Dk. 84 Güney Diyar Kılıççeken), Kubilay Türk Yılmaz (Dk. 78 Enes Şenyigit)
ZONGULDAK SPOR FK: Bilal Karataş, Umut Kerem Ayar, Doğukan Nelik, Sabahattin Emir Boz, Ahmet Gülay, Berkan Ünal (Dk. 81 Eren Büyükkaya), Yusuf Emre Alyaprak, Nevzat Bilen (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Serhat Baştan (Dk. 87 Aykut Emre Yakut), Emre Köroğlu (Dk. 81 Muhammed Leyis Alzın), Bertuğ Bayar
GOLLER: Dk. 10 Bünyamin Dalkılıç (Yalova FK 77), Dk. 53 Rahmi Anıl Başaran (Zonguldak Spor FK)
SARI KARTLAR: İsmail Kayalı, Metehan Kurt (Yalova FK 77), Serhat Baştan, Berkan Ünal, Emre Köroğlu (Zonguldak Spor FK)
3’üncü Lig 1’inci Grup’un 14’üncü haftasında Yalova FK 77, sahasında Zonguldak Spor FK ile 1-1 berabere kaldı.
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