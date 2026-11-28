Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "52 Hafta 52 Okul" projesinin üçüncü dönemi başladı. Proje kapsamında bugüne kadar 3 binden fazla öğrenci sanayi ve üretim dünyasıyla buluşturuldu.

Yalova’da okulsanayi iş birliğini güçlendirmek ve gençlerin üretim dünyasını yakından tanımalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "52 Hafta 52 Okul" projesi, 20262027 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Yeni dönemin ilk öğrenci ziyaretinde Aksa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yalova OSB’de ağırlandı. Program kapsamında öğrenciler, OSB’nin üretim altyapısı, sanayi ekosistemi ve bölgedeki teknolojik gelişmeler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Ziyaret çerçevesinde DTM Elektro Teknik San. Tic. A.Ş.’ye de gezi düzenlenirken öğrenciler, işletmenin çalışma ortamını ve üretim süreçlerini yerinde gözlemledi.

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Gençler sanayiyi yerinde tanıyor

Gençlerin mesleki farkındalıklarını artırmayı, eğitim hayatları ile çalışma yaşamı arasında bağ kurmalarını ve kariyer tercihlerini daha bilinçli yapmalarını hedefleyen proje kapsamında bugüne kadar 22 farklı okuldan öğrencilerin katılımıyla 42 teknik gezi gerçekleştirildi. Yalova OSB’de ağırlanan 3 binden fazla öğrenci, sanayinin gelişimini, üretim teknolojilerini ve farklı meslek alanlarını yakından tanıma imkânı buldu. Yalova OSB, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve gençlerin üretim ekosistemiyle buluşturulması amacıyla eğitim kurumlarıyla iş birliklerini sürdürürken, proje kapsamında yeni dönemde de öğrenci ziyaretlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.