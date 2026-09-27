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        Yalova'da kamyondan vinçle indirilen demirlerin altında kalan sürücü öldü

        Yalova'da vinçle kamyondan indirilen demirlerin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Yalova'da kamyondan vinçle indirilen demirlerin altında kalan sürücü öldü

        Yalova'da vinçle kamyondan indirilen demirlerin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Merkez İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde yapı ve inşaat malzemeleri satan firmanın bahçesine kendisine ait kamyonla gelen Elmas Huysal'ın (39) taşıdığı demirlerin vinç yardımıyla indirilmesine başlandı.

        İndirme işlemi sırasında vincin bağlarından birinin kopması sonucu demirler, Huysal'ın üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Huysal, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Huysal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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