Yalova'da kamyondan vinçle indirilen demirlerin altında kalan sürücü öldü

Merkez İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde yapı ve inşaat malzemeleri satan firmanın bahçesine kendisine ait kamyonla gelen Elmas Huysal'ın (39) taşıdığı demirlerin vinç yardımıyla indirilmesine başlandı.

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