Yalova'da kanoyla denizde sürüklenen baba ve kızı için arama çalışması başlatıldı

Ekipler, Mustafa Y. ile kızı Ela Y'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

T.Ö. yüzerek sahile dönerken baba ve kızı bir süre sonra kanoyla gözden kayboldu.

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