Yalova'da kanoyla denizde sürüklenen baba ve kızı için arama çalışması başlatıldı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen 3 kişiden 2'si için arama çalışması başlatıldı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen 3 kişiden 2'si için arama çalışması başlatıldı.
Tavşantepe mevkiinde iskeleden kanoyla denize açılan Mustafa Y, 11 yaşındaki kızı Ela Y. ve kızının arkadaşı 11 yaşındaki T.Ö. rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı.
T.Ö. yüzerek sahile dönerken baba ve kızı bir süre sonra kanoyla gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mustafa Y. ile kızı Ela Y'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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