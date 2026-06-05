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        Yalova'da kaybolan çocuk ölü bulundu

        Yalova'da kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yusuf Gezek'in cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Yalova'da kaybolan çocuk ölü bulundu

        Yalova'da kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yusuf Gezek'in cesedine ulaşıldı.


        Akasya Plajı'nda bir çocuğa ait cesedin bulunduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede cesedin dün kayıp başvurusu yapılan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek'e ait olduğunu tespit etti.

        Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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