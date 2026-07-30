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        Yalova'da tersanede silahlı saldırıya uğrayan üretim müdürü yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede silahlı saldırıya uğrayan üretim müdürü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Yalova'da tersanede silahlı saldırıya uğrayan üretim müdürü yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede silahlı saldırıya uğrayan üretim müdürü yaralandı.

        Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan tersanede çalışan mühendis M.A. (30), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı üretim müdürü E.Y'ye (41) tabancayla ateş etti.

        Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan E.Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli M.A'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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