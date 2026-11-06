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        Anne ve baba adaylarına evde "Gebe Okulu" eğitimi

        Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu ve lohusalık dönemi destek hizmetleri, anne adaylarına ve yeni bebeği olan ailelere rehberlik etmeye devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Anne ve baba adaylarına evde "Gebe Okulu" eğitimi

        Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu ve lohusalık dönemi destek hizmetleri, anne adaylarına ve yeni bebeği olan ailelere rehberlik etmeye devam ediyor.

        Uzman kadro eşliğinde tamamen ücretsiz sunulan eğitimler; gebelik sürecindeki kaygıları ortadan kaldırırken, fizyoterapist eşliğinde yapılan pilates ve bebek bakımından emzirme danışmanlığına kadar uzanan geniş kapsamlı hizmet yelpazesiyle dikkat çekiyor. İnternetteki bilgi kirliliğine karşı güvenli bir liman olan bu merkez, Yozgat'taki ailelerin yüzünü güldürüyor.

        Gebelik sürecini bilinçli ve sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyen anne adaylarının ilk adresi haline gelen Sağlıklı Hayat Merkezi, sunduğu profesyonel destekle adeta hayat kurtarıyor. Uzm. Dr. Merve Feride Tan Ceylan ve Ebe Rabia Ünlüsoy tarafından kurumda ve ev ziyaretlerinde verilen eğitimler annelerin bu süreci rahatlıkla atlatmasını sağlıyor. Çevreden yapılabilecek yanlış yönlendirme, hatalı bilgiler, kaygılar eğitimlerle giderilirken anne adaylarının da ruhsal olarak doğum ve sonrası döneme en iyi şekilde hazırlanması amaçlanıyor.

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        "Bilgi kirliliği varken alanında uzman insanlardan bilgi alıyoruz"

        38 haftalık gebe olan Kübra Arık Bağcı, Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'ndan hamileliğinin 28. haftasında arandığını belirtti. Bağcı, "Bilinçli ve bilgili bir anne adayı bu süreci yürütmek için arayış içerisindeydim. Ücretsiz bir şekilde alanında uzman uzun süredir deneyimli olan ebelerden eğitim alıp fizyoterapist eşliğinde pilates eğitimi alabileceğimi söylediler. Bu bizim için avantajlı bir durum. Sosyalleştiğimiz bir alanda farklı gebe adaylarıyla tanıştım. Benim için güzel bir deneyim oldu. Doğum sonrasında da evimize gelip emzirme ve lohusalık sürecinde de bize yardımcı olabileceklerini söylediler. Şimdi bu süreçte evime gelip son takibimi yapıyorlar. Bu hizmeti herkese öneriyorum. Sosyal medyada ya da internet üzerinde kendimiz araştırıyoruz. Ama çok fazla bilgi kirliliği de var. Burada alanında uzman deneyimli insanlardan bilgi almak çok büyük bir avantaj. Ben iki buçuk aydır düzenli olarak gidiyorum" diyerek eğitim sürecinden söz etti.

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        "Eğitimlerle anneler neyle karşılaşacaklarını biliyorlar"

        Sağlıklı Hayat Merkezi hekimlerinden Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Merve Feride Tan Ceylan "Çok keyifli bir iş yapıyoruz. Rabia Hanım eğitim verirken çok duygulandım çok etkilendim. Bir anne adayının alması gereken her şey çok güzel anlatılıyor. İlk gebeliklerde annelerin vücutlarında birtakım değişiklikler meydana geliyor. Bu korkutuyor, telaşa düşürüyor. Bu eğitimlerle anneler de bir şeylerin farkında oluyor, doğuma hazırlanıyorlar. Neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Doğum sonrasında da bakımlar devam ediyor. Hem emzirmede hem bebek bakımında. Bebek yıkamayı bile babalara anlattığımız eğitimlerimiz oluyor. Eğitimler çok keyifli geçiyor. Bebek ek gıdaya geçene kadar hala bizde oluyor. Bu süreci izlemek ve takip etmek bizim açımızdan da çok keyifli. Anneleri mutlu görmek bizi daha da mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

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        "Üstümdeki kaygı oradan aldığım eğitim sayesinde geçti"

        Bebeğini 37 gün önce kucağına alan Berivan Yıldırım, "Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığım eğitimle çocuğuma şu an daha rahat bir annelik yapıyorum. Daha ilgiliyim daha rahatım. Üstümdeki kaygı oradan aldığım eğitim sayesinde geçti. Oradaki eğitimi herkese tavsiye ederim. 28 haftalık gebeyken gittim. Doğuma kadar oradaydım. Sonrasında da emzirme konusunda herhangi bir durumda her zaman yanımdalardı, yardımcı oldular. Takıldığım yerleri sorabiliyorum. Birebir bakıyorlar yardımcı oluyorlar. Benim için çok güzel bir hizmet. Bilinmezlik insanı daha çok kaygıya sürüklüyor. Bu hizmet alınırsa rahatlarlar. Günümüzde dışarıdan da çok fazla gereksiz ve yanlış bilgi olduğu için bunların da önüne geçiyor. Daha bilinçleniyoruz. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabiliyoruz. Ücretsiz olan bu hizmetten faydalanmak en doğrusu" cümlelerine yer verdi.

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        "Kafamızdaki soru işaretlerimiz gideriliyor"

        Barış Yıldırım ise "37 gün önce kucağımıza çocuğumuzu aldık. Mutluyuz, huzurluyuz. Bilmediğimiz çok şey vardı. ‘Şunu şöyle yap bunu böyle yap' diyenler vardı. Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gittiğimiz zaman eğitimlerimiz oldu. Bilinçli hizmet aldığımız için teşekkür ederiz. Benim gibi baba olacak adaylara kesinlikle öneriyorum. Çocuğumuzu yetiştirirken ileriye dönük kafamızdaki soru işaretlerimiz gideriliyor" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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