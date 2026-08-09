Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Daktiloyla 22 yıldır arzuhalcilik yapıyor

        Daktiloyla 22 yıldır arzuhalcilik yapıyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan 4 metrekarelik kulübede 22 yıldır arzuhalcilik yapan 73 yaşındaki Abdurrahman Tekin, gelişen teknolojiye inat daktilo kullanarak vatandaşların taleplerini kağıda döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Daktiloyla 22 yıldır arzuhalcilik yapıyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan 4 metrekarelik kulübede 22 yıldır arzuhalcilik yapan 73 yaşındaki Abdurrahman Tekin, gelişen teknolojiye inat daktilo kullanarak vatandaşların taleplerini kağıda döküyor.

        İlçede 29 yıl görev yapan ve mal müdürlüğü vekilliğinden 2004'te emekli olan Tekin, bir daktilo satın alarak 4 metrekarelik bir kulübede arzuhalcilik yapmaya başladı.

        Geçmişi Osmanlı dönemine dayanan meslek, teknolojinin gelişimiyle bilgisayara taşınsa da daktilodan kopamayan Tekin, 22 yıldır vatandaşların özel ve kamu kurumlarına sunacağı resmi yazışmaları hazırlıyor.

        Abdurrahman Tekin, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıl boyunca hazine avukatı sıfatıyla mahkemelerde edindiği hukuki tecrübeyi emeklilik döneminde vatandaşın hizmetine sunmak amacıyla büroyu açtığını söyledi.

        Vatandaşın özellikle veraset işlemleri için geldiğini belirten Tekin, "Annesi, babası ölen vatandaşların tarla, bahçe işlemleri oluyor. Onların işlemlerini yapıyorum. Beyannamelerini dolduruyorum, dava adreslerini yazıyorum, veraset ilamını aldırıyorum. Vatandaşların icra ve savcılık işlemleri oluyor, hukuk mahkemelerinde davaları oluyor, kira kontratları yapılıyor. Boşanma dilekçeleri için geliyorlar." diye konuştu.

        - "Daktilo sesi bana şarkı ve türkü gibi geliyor"

        Tekin, bilgisayar yerine daktilo kullanmayı tercih ettiğini ve daktiloyla işine daha iyi konsantre olduğunu söyledi.

        Bir taraftan vatandaşı dinlediğini diğer taraftan da daktiloyla yazdığını belirten Tekin, "Bu şekilde algılamam iyi oluyor, daktiloyla onun için çalışıyorum. O kadar güzel sesi var ki onunla dinleniyorum. Daktilo sesi bana şarkı ve türkü gibi geliyor. Nihavent makamında mükemmel bir ses geliyor." dedi.

        Tekin, vatandaşın dilekçe yazdırmaya dalgın ve üzüntülü olarak geldiğini anlatarak, "Derdini anlatırken zorlanıyor, titriyor, bir korku, endişe yaşıyor. Konuşmamla yavaş yavaş sakinleşiyor. 'Şu işlemi yapacaksın, senin durumun böyle olacak' diyorum, vatandaş rahatlıyor. Bir müddet sonra tekrar geliyor, 'Allah senden razı olsun' diyor." ifadelerini kullandı.

        İlerleyen yaşı nedeniyle mesleği birkaç yıl daha yapmayı planladığını söyleyen Tekin, "Vatandaşlar, 'Sen bu arzuhalcilik bürosunu kapatırsan bizim halimiz ne olacak, biz ne yapacağız? Biz, kime derdimizi anlatıp da ne yapacağız, çaresiz kalırız' diyor." dedi.

        Veraset ilamı için gelen vatandaşlardan 73 yaşındaki Ramazan Karasu da bilgisayardan anlamadığını söyledi.

        Tekin'in ne varsa kendilerine izah ettiğini belirten Karasu, "Ona göre inancımız fazla oluyor. Bilgisayarla oturup tartışamazsın ama bu arkadaşla tartışabilirsin. Gereken prosedür neyse gösteriyor bize. Bize öncü oluyor, yönlendiriyor. Ona göre gidip geliyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!

        Benzer Haberler

        SORFEST coşkusu ikinci gününde zirveye ulaştı
        SORFEST coşkusu ikinci gününde zirveye ulaştı
        AFAD Başkanı Pehlivan, Yozgat'ta afet konutlarını inceledi
        AFAD Başkanı Pehlivan, Yozgat'ta afet konutlarını inceledi
        Yozgat'ta depremzedeler biten deprem konutlarına yerleşmeye başladı
        Yozgat'ta depremzedeler biten deprem konutlarına yerleşmeye başladı
        Yozgat'ta kadınların ürettiği künefe ve katmerler birçok ülkede damakları t...
        Yozgat'ta kadınların ürettiği künefe ve katmerler birçok ülkede damakları t...
        Sorgun Festivali'nde İkilem müzik grubu ve Mela Bedel sahne aldı
        Sorgun Festivali'nde İkilem müzik grubu ve Mela Bedel sahne aldı
        Başkan Ekinci: "İnşallah SORFEST Kültür Yolu Festivalleri içinde yer alır"
        Başkan Ekinci: "İnşallah SORFEST Kültür Yolu Festivalleri içinde yer alır"