Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Kırsalda kök salan 554 yıllık anıt ağaç köylülere emanet

        Kırsalda kök salan 554 yıllık anıt ağaç köylülere emanet

        SAİT ÇELİK / MEHMET DOĞAN - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Karadikmen köyü sakinleri, kırsalda kök salan 554 yıllık meşe ağacının gölgesinde dinleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Kırsalda kök salan 554 yıllık anıt ağaç köylülere emanet

        SAİT ÇELİK / MEHMET DOĞAN - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Karadikmen köyü sakinleri, kırsalda kök salan 554 yıllık meşe ağacının gölgesinde dinleniyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında yapılan çalışmayla yaşı tespit edilerek "anıt ağaç" olarak ilan edilen sapsız meşe, 1,4 metre çapı, 4,20 metre çevresi ve 13 metre boyuyla dikkati çekiyor.

        Köyün simgelerinden biri haline gelen ağaç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılından bu yana düzenli olarak bakımdan geçiriliyor.

        Karadikmen Köyü Muhtarı Aydemir Şener, AA muhabirine, köyün karşısındaki Tekke mevkisindeki yamaçta bulunan anıt ağacın sapsız meşe türü olduğunu söyledi.

        Ağacın yaşının 550 yılı aştığını belirten Şener, "Akdağmadeni ilçesi ve Karadikmen köyünün simgesi olan bu ağacı elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Köylülerimiz de buna destek veriyor. Herkes elinden gelen çabayı gösteriyor." dedi.

        Bunun milli bir servet olduğunu vurgulayan Şener, "Bu meşe ağacını benim dedem de dedemin dedesi de gördü. Daha önceki nesillerin tamamı gördüğü için bizden sonraki nesillerin de görmesini istiyoruz. O yüzden bu ağacı sevgi ve şefkatle koruyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şener, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2019'dan bu yana her yıl ağacın bakımını yaptığını sözlerine ekledi.

        - "Gölgesinde büyüdük"

        Köy sakinlerinden 87 yaşındaki Hacı Şen ise heybetiyle dikkati çeken ağacı korumaya dikkat ettiklerini söyledi.

        Yamaçta yer alan ağacın gölgesinden köyünü seyretmekten mutluluk duyduğunu belirten Şen, "Ben bu ağacı 85 senedir görüyorum. Küçüklüğümde gölgesinde piknik yaptık. Annem de babam da dedem de dedemin dedesi de bu ağacı gördü. Biz de bu ağacın dibinde büyüdük, yetiştik. Her zaman geliyoruz, piknik yapıyoruz." diye konuştu.

        Alpaslan Atik (13) ise "Biz yeni nesil olarak bu ağacı çok seviyoruz. Zarar görmesini istemiyoruz. Zaman zaman da kontrol etmeye geliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Çayır mantarını toplaması zahmetli yemesi lezzetli
        Çayır mantarını toplaması zahmetli yemesi lezzetli
        Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta kadın jandarmalar, kırsaldaki kadınların hayatına dokunuyor
        Yozgat'ta kadın jandarmalar, kırsaldaki kadınların hayatına dokunuyor
        Çekerek Süreyya Bey Barajı'nda dolluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktığı iç...
        Çekerek Süreyya Bey Barajı'nda dolluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktığı iç...