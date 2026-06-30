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        Yozgat'ta kadın jandarmalar, kırsaldaki kadınların hayatına dokunuyor

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarmalar, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıtmak için köy köy dolaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Yozgat'ta kadın jandarmalar, kırsaldaki kadınların hayatına dokunuyor

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarmalar, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıtmak için köy köy dolaşıyor.

        Merkeze bağlı Büyükincirli köyüne giden kadın jandarmalar, evleri ziyaret ederek, kadınlara şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi.

        Vatandaşlara broşür de dağıtan ekipler, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükleyerek, kullanımı hakkında bilgi verdi.

        Köy muhtarı Sedat Zorlusoy, AA muhabirine, jandarmanın ev ev dolaşarak kadınları şiddete karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

        Jandarma ekipleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Zorlusoy, "Köyümüzün ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ekiplerle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de ekipler ev ev dolaşarak ve toplantı düzenleyerek vatandaşlarımızı bilgilendirdi. Bu faaliyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

        Köy sakinlerinden Raziye Güngördü de jandarmanın köylerinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Güngördü, "İl Jandarma Komutanlığından Ayşe Hanım, bizleri KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi. Açıkçası KADES'i ve yardım işaretini bilmiyorduk. Bizleri aydınlattıkları için komutanlarımıza çok teşekkür ederiz. Biz onlara, onlar da Allah'a emanet. Komutanlarımızı ve askerlerimizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yeter Laleli ise uygulamayı telefonlarına yükleyen ekiplere, destekleri ve bilgilendirme için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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