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        Yozgat'ta evin çatısında dağ keçisi görüntülendi

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde evin çatısına çıkan dağ keçisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 23:14 Güncelleme:
        Yozgat'ta evin çatısında dağ keçisi görüntülendi

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde evin çatısına çıkan dağ keçisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kargalık köyünde bir evin çatısına dağ keçisi çıktığını gören vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.


        Çatıda bir süre gezinen dağ keçisi, daha sonra gözden kayboldu.

        Görüntülerde, dağ keçisinin çatıda bir süre dolaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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