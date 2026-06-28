Yozgat'ta evin çatısında dağ keçisi görüntülendi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde evin çatısına çıkan dağ keçisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kargalık köyünde bir evin çatısına dağ keçisi çıktığını gören vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çatıda bir süre gezinen dağ keçisi, daha sonra gözden kayboldu. Görüntülerde, dağ keçisinin çatıda bir süre dolaşması yer alıyor.

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