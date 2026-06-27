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        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta tırın açık kalan damperi üst geçide takıldı

        Yozgat'ta tırın açık kalan damperi üst geçide takıldı

        Yozgat'ta tırın açık kalan damperi, takıldığı üst geçitte asılı kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Yozgat'ta tırın açık kalan damperi üst geçide takıldı

        Yozgat'ta tırın açık kalan damperi, takıldığı üst geçitte asılı kaldı.

        A.D. yönetimindeki 66 ABP 419 plakalı tırın açık kalan damperi, Cemil Çiçek Bulvarı'nda üst geçide çarptı.

        Tırın damper kısmı ve dorsesi üst geçitte asılı kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine karayolları ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadığı kazada, damper vinç yardımıyla kaldırılırken yol yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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