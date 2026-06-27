Yozgat'ta tırın açık kalan damperi üst geçide takıldı

Yozgat'ta tırın açık kalan damperi, takıldığı üst geçitte asılı kaldı. A.D. yönetimindeki 66 ABP 419 plakalı tırın açık kalan damperi, Cemil Çiçek Bulvarı'nda üst geçide çarptı. Tırın damper kısmı ve dorsesi üst geçitte asılı kaldı. İhbar üzerine kaza yerine karayolları ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadığı kazada, damper vinç yardımıyla kaldırılırken yol yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.

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