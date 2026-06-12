Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yozgat'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yozgat'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bizi bir arada tutacak, milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık. Bir avuç muhalefetin ne dediği belli olmayan eleştirilerinden asla korkmadım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 19:21 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yozgat'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bizi bir arada tutacak, milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık. Bir avuç muhalefetin ne dediği belli olmayan eleştirilerinden asla korkmadım." dedi.

        Bakan Tekin, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefetin kendisine yönelik eleştirilerini dinlemediğini söyledi.

        CHP'lilerin, kendisinin her konuştuğunda çok kızdığını ifade eden Tekin, "Karşılaştığımızda da bana 'Seni heyecanla bekliyoruz, sana cevap verelim, seni dinliyoruz' diyorlar. Dinliyorlar sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ben de onlara 'Beni iyi dinleyin, sizinle ilgili güzel analizler yapacağım' dedim. Çünkü ben siyaset bilimciyim. Ne söyledikleriyle de ilgilenmeden Anadolu'yu il il geziyorum. Vatandaşlarımız, milletimiz bizden ne istiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu yönde biz onu yapacağız." diye konuştu.

        Bakan Tekin, Ekrem İmamoğlu'na bundan 3 yıl önce şöyle bir soru sorduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Demiştim ki 1980'li yılların sonunda, Türkiye henüz darbe ortamından yeni çıkmışken ve özel okullaşmanın yaygın olmadığı bir dönemde, Trabzon'da bir özel okul açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam şirketin adı İmamoğlu AŞ. Kurucuları arasında hem Ekrem İmamoğlu hem de Hasan İmamoğlu var. Bu şirket ne yapıyor? Dikkat edin, 1980'li yılların sonunda kurulan bir şirketten bahsediyorum. Bu şirket, Türkiye'deki ilk FETÖ özel okullarından biri olduğu belirtilen Gülbahar Hatun Koleji'ni açıyor. Ben bunu söyledim ve buna cevap verin dedim. Aradan 3 yıl geçtikten sonra bana bunun bir yalan olduğu yönünde cevap vermiş. Benim de aklıma Temel'in fıkrası geldi."

        Tekin, siyasetin her noktasında bulunduğunu belirterek, 13 yaşından beri siyasetin içerisinde olduğuna dikkati çekti.

        Bayrak ve afiş astığını, direklere çıktığını anlatan Tekin, "Siyasi toplantılarda konuşmalar yaptık. Bugün kısmet oldu buradayız ama benim açımdan dinleyici olarak oturmakla burada konuşmanın hiçbir farkı yok. Sadece sorumluluğumuz artıyor. Allah'a her gün dua ediyorum. 'Allah'ım bana güvenen insanların güvenini boşa çıkartacak işleri yaptırma' diye." ifadelerini kullandı.

        - "Anadolu sahada yaptığımız şeylere sahip çıkıyor"

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bizi bir arada tutacak, milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık. Bir avuç muhalefetin ne dediği belli olmayan eleştirilerinden asla korkmadım. Çünkü Anadolu sahada yaptığımız şeylere sahip çıkıyor. Ramazan ayında bunu gördük. Türkiye'de çocukluğumdan beri ilk defa bu kadar canlı bir ramazan ayı yaşadık. Bu ramazan ayını bize yaşatan öğretmenlerimize, idarecilerimize, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum."

        Konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra Çamlık Milli Parkı'nda "Gençlik ile Kahve Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Elon Musk rekor kırdı
        Elon Musk rekor kırdı
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ilişkisini Tosun Paşa...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ilişkisini Tosun Paşa...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yozgat'ta konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yozgat'ta konuştu:
        Bakan Tekin: "Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 20'li r...
        Bakan Tekin: "Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 20'li r...
        Bakan Tekin: Yarın yapılacak LGS'ye 1 milyon 226 bin 580 öğrenci başvuru ya...
        Bakan Tekin: Yarın yapılacak LGS'ye 1 milyon 226 bin 580 öğrenci başvuru ya...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yozgat'ta LGS'ye ilişkin açıklamalarda bulundu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yozgat'ta LGS'ye ilişkin açıklamalarda bulundu:
        Yozgat doğa ve kültür turizmini aynı rotada buluşturuyor
        Yozgat doğa ve kültür turizmini aynı rotada buluşturuyor